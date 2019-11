TRENTO. E' stata trasportata in pronto soccorso in codice rosso una ragazza diciassettenne investita da un'auto stasera, dopo le 18, in via Centochiavi. La giovane ha riportato alcuni traumi ma non è in pericolo di vita.

Sul posto la polizia locale di Trento, con gli agenti dell'infortunistica, che hanno effettuato i rilievi.