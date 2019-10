Trento, ruba portafoglio con 500 euro: denunciata

TRENTO. È stata individuata e denunciata dai carabinieri una giovane donna di 23 anni, di origine veneta, accusata di avere rubato un portafoglio contenente 500 euro in un esercizio commerciale di Trento.

Dopo una serie di accertamenti, i carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Trento hanno identificato la presunta autrice del furto con destrezza e l'hanno rintracciata.

Per evitare i borseggiatori, i carabinieri raccomandano di cercare di tenere borse e zaini sempre sott'occhio, magari davanti a sé, e riponendo i portafogli in una tasca anteriore degli indumenti, evitando di estrarlo in luoghi facilmente osservabili, anche da lontano, e soprattutto maneggiandolo soltanto al momento in cui si deve pagare.