Trento, quattro ragazzi fermati su un'auto rubata, denunciati

TRENTO. Denunciati dai carabinieri un ventenne e tre minorenni fermati a bordo di un'auto rubata la scorsa notte in via Bronzetti, a Trento. Nel veicolo, guidato da uno dei ragazzi minorenni, i militari hanno trovato un avviatore di emergenza, un grimaldello, pinze e scalpelli.

Tutti e quattro i giovani, stranieri, sono stati denunciati per i reati di furto aggravato e per il possesso di arnesi atti allo scasso in concorso.