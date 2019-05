Trento, incidente in tangenziale: traffico in tilt

TRENTO. Un incidente in tangenziale e la pioggia. Due elementi che hanno fatto andare letteralmente in tilt il traffico in entrata a Trento.

Questa mattina, poco dopo le 6, due auto si sono scontrate all'uscita 4 per l'ospedale, mettendosi di traverso e bloccando l'intera l'arteria. Immediatamente si sono formate lunghe code, tanto che i vigili del fuoco hanno dovuto raggiungere a piedi il luogo dell'incidente non riuscendo ad arrivare con i propri mezzi.

A cascata le auto si sono riversate sulle altre strade. Complicatissimo raggiungere Trento sud da Piedicastello. Lunghe attese per chi arriva in città dal Bus de Vela.