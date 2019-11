Trento, filma dei giovani perché pensa che si scambino droga e riceve uno schiaffo

TRENTO. Una signora ha visto tre giovani, extracomunitari, in uno dei veicoli che partono da via Santa Croce, a Trento. Col sospetto che si stessero passando della droga, ha deciso di filmarli. Loro hanno reagito e hanno cercato di allontanarla a spintoni. Lei, per difendersi, ha cercato di prenderli a calci.

A questo punto ne è nata una colluttazione: uno dei giovani avrebbe inseguito la signora minacciandola con un fil di ferro. Dopo averle tirato uno schiaffo, sono scappati.

Sul posto è arrivata l’ambulanza: la signora, molto spaventata, non sarebbe grave e ha denunciato il tutto alle forze dell’ordine.