Trento, danneggia la porta della tabaccheria di via Perini e aggredisce gli agenti, arrestato

TRENTO. Un ubriaco ha danneggiato la porta di una tabaccheria, poi ha aggredito gli agenti che l'hanno bloccato e arrestato. L'episodio, con protagonista un uomo romeno di 44 anni, è avvenuto ieri pomeriggio in centro a Trento, in via Perini.

Già noto alle forze dell'ordine, alla richiesta dei documenti da parte degli agenti, ha iniziato a denudarsi e li ha aggrediti con calci e pugni.

Condotto in questura per concludere gli accertamenti, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento e minacce ai danni del gestore della tabaccheria. Oggi si è tenuto il processo con rito direttissimo.