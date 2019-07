Trento, colpito con cocci di bottiglia in piazza Mostra, ventenne gravissimo

TRENTO. Aggredito e ferito con dei cocci di vetro, usati come un coltello. Il fatto è accaduto attorno alle 4 la notte scorsa in piazza Mostra. Vittima un ventenne straniero, ricoverato in gravissime condizioni al Santa Chiara. Sull'episodio indagano i carabinieri di Trento.

Stando alle prime informazioni il giovane sarebbe stato colpito con dei cocci di vetro. L'aggressore avrebbe infierito su di lui sferrando più colpi in diverse parti del corpo.

Il ferimento sarebbe avvenuto nel corso di una rissa. Il giovane sarebbe stato soccorso dalle forze dell'ordine. E' stato trasportato in ambulanza al Santa Chiara.