Trento, "A scuola senz'auto": gara per studenti delle elementari

TRENTO. Il Comune di Trento partecipa all'iniziativa "M'illumino di meno", dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2, organizzando anche una gara di mobilità sostenibile dal titolo "A scuola senz'auto" tra le scuole primarie della città, che aderiscono al progetto Bambini a piedi sicuri (Aps), che da anni si pone l'obiettivo di sensibilizzare bambini e genitori al tema della mobilità sostenibile.

I bambini, le famiglie, gli insegnanti e il personale scolastico sono invitati a percorrere il tragitto casa-scuola con modalità solo sostenibili: a piedi, in bici o in autobus. A chi «deve» usare la macchina si chiede di raggiungere un punto di sosta distante almeno 300 metri per poi proseguire a piedi fino alla scuola.

In alcune di queste scuole primarie (E. De Carli di Meano, San Vigilio di Vela, A. Degasperi di Sardagna, Cadine, A. Schmid, D. Savio, Clarina, R. Zandonai di Martignano) un gruppo di insegnanti insieme ai genitori si sono resi disponibili ad organizzare dei veri e propri «cortei a piedi» per percorrere assieme il percorso verso la scuola, partecipandovi in prima persona.

Questi cortei si aggiungeranno ai percorsi del Piedibus, se attivi in quella zona, seguendo un tracciato consigliato. L'esito della gara sarà pubblicato online sul sito trentogiovani.it e alle classi che raggiungeranno il 100% di mobilità sostenibile dei bambini verrà consegnato un premio.