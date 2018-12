Tenta la rapina: arrestato in centro a Trento

TRENTO. Ha tentato di rapinarla della borsetta ma non solo non è riuscito nel suo intento, ma è stato anche arrestato dai carabinieri. Lui è un 27enne tunisino che alle tre della notte fra venerdì e sabato è stato fermato dopo il tentativo di rapina ai danni di una donna. Donne che si trovava all’interno di un esercizio pubblico in via Suffragio. Il 27enne avrebbe cercato di rubare la borsa ma la proprietaria si è opposta con forza. Trascinata con forza, è anche finita per terra.

La signora per fortuna non ha riportato nessun danno fisico e in suo aiuto è intervenuto il personale del locale hanno trattenuto il tunisino fino all’arrivo dei carabinieri. Arrestato, il 27enne è stato quindi portato in carcere e domani dovrebbe comparire davanti al giudice per la direttissima.



Sempre i carabinieri della Compagnia di Trento sabato hanno eseguito un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere che ha interessato tutta il centro storico e i parchi cittadini di Trento.

Nel corso del servizio i militari delle stazioni, del nucleo operativo e radiomobile e le unità cinofile hanno arrestato in flagranza un 32enne algerino che è stato trovato in possesso di sette grammi di cocaina suddivisa in trentadue dosi. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Trento a disposizione dell’autorità giudiziaria competente a cui dovrà rispondere del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Complessivamente trentaquattro sono le persone che sono state controllate, alcuni di questi sono stranieri, e le verifiche hanno riguardato la loro regolare presenza sul territorio nazionale.