Sei colpi contro le vetrate de “La voce del Trentino”

TRENTO. I segni, sulle vetrate, sono evidenti e sono diversi. Segni lasciati probabilmente da una mazza o un sasso ma al momento non è possibile escludere che si tratti anche del risultato prodotto dai piombini di un’arma ad aria compressa. Sei i colpi che sono stati sentiti all’1 della notte fra domenica e lunedì in via Milano dove ha sede il quotidiano online “La voce del Trentino”.

«E dopo la terza lettera di minacce al direttore, vetri spaccati alla sede. Ma noi non ci fermiamo» è il commento a caldo della direttrice, Elisabetta Cardinali che ieri mattina, scoperto quanto successo, ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta la polizia con la Digos e la Scientifica. Che hanno verificato la situazione e anche acquisito le lettere di minacce che erano arrivate alla redazione. E dagli elementi raccolti inizieranno le attività di indagine per cercare di dare un nome e un volto a chi ha agito nel cuore della notte. Ci sono dei testimoni, nel senso di persone che hanno udito distintamente i sei colpi, ma ci sarebbero soprattutto le immagine riprese dalle telecamere di sicurezza che si trovano all’interno dell’ufficio che si affaccia su via Milano. E che potrebbero aver ripreso il volto di chi ha agito. Un blitz, un attacco che ha provocato una valanga di attestati di vicinanza e di solidarietà alla redazione da tutti i partiti politici senza alcuna distinzione e anche dalla Cgil.