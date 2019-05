Schianto in pullman, vasto cordoglio per la scomparsa di Cristina Pavanelli. Il ricordo della Lube

TRENTO. Vasto il cordoglio in Trentino per la scomparsa di Cristina Pavanelli, la donna di Baselga del Bondone che ha perso la vita nel terribile incidente di domenica in Germania, quando il Flixbus su cui viaggiava si è schiantato contro il guardrail e si è rovesciato.

Numerosi i messaggi di addio e di sostegno alla famiglia postati sulla pagina Facebook della donna, appassionata di pallavolo che stava rientrando a Trento dopo avere assistito alla finale di Champions League disputata a Berlino.

Anche la Lube Volley, vincitrice del titolo, ha diffuso un messaggio di cordoglio su Facebook: "Apprendiamo con profonda tristezza della tragica scomparsa di Cristina Pavanelli, 64 anni a dicembre, trentina tifosa dell’Itas, in seguito ad un incidente stradale dell’autobus su cui viaggiava di ritorno da Berlino dopo aver assistito alla nostra gara nelle #superfinalsberlin. Oltre settanta i feriti in questo incidente, fra i quali anche i figli di Cristina, da sempre tifosissima di Trento e con grande passione per questo sport. “Complimenti, bravissima Lube” il suo ultimo post su Facebook. Ciao Cristina, ci uniamo al dolore dei parenti e di tutti gli sportivi trentini".