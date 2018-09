Rostagno, a Sociologia il ricordo di Schneider, Sofri e Deaglio

TRENTO. Aula Kessler stracolma oggi per il convegno su Mauro Rostagno. Commozione per interventi della figlia Maddalena e della moglie Chicca Roveri.





































Trento ricorda Rostagno a Sociologia Nella facoltà in cui studiò, si tiene oggi, sabato 29 settembre, un convegno dedicato al sociologo e giornalista ucciso trent'anni fa dalla mafia

Nel pomeriggio la sua figura è stata rievocata in intensi ritratti da Schneider (sul '68 a Trento), da Sofri ("ci resta un rovello: perché nell'88 non ci parlò dei pericoli che stava correndo e che certo conosceva?") e da Deaglio: da quest'ultimo dettagli inquietanti sull'inchiesta per la sua uccisione, avvenuta trent'anni fa.