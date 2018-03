Punito per la cannabis terapeutica, concessa la grazia

TRENTO. La Presidenza della Repubblica ha concesso la grazia all’uomo di Trento che era stato condannato a 5 mesi di reclusione per aver coltivato sul balcone tre piante di marijuana a scopo terapeutico.

Il suo legale, l’avvocato Fabio Valcanover, aveva presentato una lunga richiesta di grazia che si basava tutta sulla libertà di cura per l’uomo che è affetto da sieropositività, soffre di diabete mellito in trattamento insulinico, di epatite cronica da HCV evoluta in cirrosi epatica con ipertensione portale e varici esofagee, di instabilità vescicale e di rachide lombare. Nel 2003 è stata certificata la sua invalidità totale. Nonostante questo l’uomo è stato condannato a 5 mesi e 10 giorni per aver coltivato tre piante di marijuana e per il possesso di 298 grammi di marijuana.

In primo grado l’uomo era stato assolto e poi condannato in appello, condanna poi confermata in Cassazione. L’avvocato nella sua richiesta sosteneva che "dai certificati evince l’inefficacia di tutte le terapie mediche convenzionali tentate dal mio cliente". “Plurimi i tentativi con terapia medica convenzionale per la sintomatologia espressa che è sempre risultata inefficace”. "Il mio cliente ha come fonti di reddito annuali una pensione di circa 10.000 euro e una pensione di invalidità civile di circa 5.000 euro. A fronte di un’uscita annua attorno ai 15.000 euro per il canone di locazione dell’appartamento in cui vive, spese mediche per curare le sue patologie, a cui si sommano i comuni costi per le necessità quotidiane, risulta proibitivo permettersi le cure necessarie senza l’ausilio rimborsi. Nella costante difficoltà di reperimento di Bediol e farmaci affini, segnalata da più parti ci si interroga sulle soluzioni prospettabili al paziente. Alternativamente non curarsi oppure affidarsi, al mercato illegale pur di curarsi".