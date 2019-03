Paura a Trento, rapinatore ferisce la titolare del Maly Bar e fugge

Le forze dell'ordine sono impegnate nelle indagini per risalire all'autore di una tentata rapina avvenuta questo pomeriggio al Maly Bar di via Vittorio Veneto a Trento. Un uomo, armato di pistola, ha intimato alla titolare di aprire la cassa del locale e, di fronte alla reazione della donna, l'ha colpita con il calcio dell'arma per poi scappare. Dopo i primi soccorsi del '118', la donna, di 58 anni, è stata trasportata al pronto soccorso per una ferita al volto (foto Daniele Panato)