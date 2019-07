Parto in auto in piazza Venezia, mamma e figlia stanno bene

TRENTO. Ieri mattina (29 luglio), intorno alle 7, una bimba è venuta alla luce senza nemmeno attendere l’arrivo delle ambulanze, nell’auto dei genitori. Nessun lungo viaggio nella notte da qualche valle sperduta, dunque, e nessuna chiamata all’elicottero: la coppia, che ha già un altro figlio, mai avrebbe immaginato di non riuscire nemmeno a percorrere quella manciata di chilometri che separano Lavis, dove risiedono, all’ospedale. Una mamma e un papà promossi a pieni voti: hanno avuto la prontezza di capire che non sarebbe arrivati in tempo al Santa Chiara, si sono fermati nel primo parcheggio utile in piazza Venezia, e la piccola è venuta al mondo senza che vi fossero complicazioni. Il papà ha poi chiesto dell’acqua al bar più vicino e ha subito chiamato il Numero unico di Emergenza, che ha allertato il 118: i sanitari sono subito giunti sul posto con ambulanza e auto medica e hanno portato mamma e figlia, che sono in perfette condizioni di salute, all’ospedale.

Un episodio analogo era avvenuto sabato mattina, verso le 11, lungo la Valsugana: una coppia era diretta al Santa Chiara ma all’altezza di Levico si è dovuta fermare perché le contrazioni si stavano facendo sempre più frequenti. In quel caso la donna è riuscita ad avere il supporto di un’ostetrica, giunta immediatamente sul posto con l’ambulanza per aiutare nel parto. Il piccolo è nato nel piazzale, in perfette condizioni di salute: pochi minuti dopo è giunto sul posto anche l’elicottero di soccorso con l’equipe medico-sanitari a bordo, che ha poi trasportato mamma e figlio nel nosocomio del capoluogo.