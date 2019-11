Nuovo bar in piazza Duomo: i locali pubblici salgono a nove

TRENTO. La “Bottega dei sapori” al civico 45 di piazza Duomo, ha chiuso per lavori e riaprirà per il ponte dell’Immacolata con l’aggiunta di un’altra licenza. A quella di minimarket si aggiungerà la mescita, che consentirà di servire ai clienti e soprattutto ai turisti, oltre ai prodotti del territorio, anche i nostri vini di qualità, birra artigianale e naturalmente caffè ed “ammazzacaffè” per chiudere la degustazione.

In dicembre in piazza Duomo ci saranno così nell’ordine, partendo dalla strettoia che immette in via Verdi, il Tiki Food, a seguire lo Scrigno del Duomo, il Bar Tridente, il Duomo 34, la Pasticceria Le Note, il Caffè Portici, aggiungiamo il bar dell’albergo Aquila d’Oro, per arrivare al Caffè Italia e concludere con lo storico bar Pasi. Per non dire della Gelateria Grom e volendo si potrebbe aggiungere il Circolo ricreativo con la sede del Gruppo Trento, della Sezione di Trento dell’Associazione nazionale Alpini di Vicolo Benassuti 1. Che se pure riservato agli iscritti, è pur sempre un bar, nei locali concessi in comodato dal Comune, con lavori iniziati nel 1988 e conclusi nel novembre del 1999 – vi lavorarono 800 volontari per 1.860 giornate lavorative - nell’edificio che secoli fa ospitava il macello della città.