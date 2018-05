Manuel Cosi confermato presidente dell'associazione Agriturismo Trentino

TRENTO. Manuel Cosi, titolare dell'agritur "La Trisa" e dell'azienda agricola "Fattoria antica Rendena di Giustino", è stato confermato presidente dell'associazione Agriturismo Trentino per il terzo mandato. Lo ha deciso il nuovo cda, che era stato eletto nell'assemblea dei soci del 19 aprile scorso.

Il consiglio di amministrazione si è infatti radunato ieri per dare il via ai lavori del prossimo triennio. Un consiglio giovane e caratterizzato da una spiccata presenza femminile: le donne sono infatti sette, su tredici consiglieri.

Eletto la prima volta sei anni fa, ed in continuità con la passata gestione, Cosi sarà affiancato da Nicoletta Andreis dell'agritur "Solasna" di Caldes e da Renzo Caliari dell'agritur "Maso San Bartolomeo" di Romeno, che saranno i vicepresidenti.

«Abbiamo un lavoro da completare e i soci hanno deciso di darci ancora fiducia. Guardiamo al futuro dell'associazione, ora è tempo di cambiare passo e concretizzare le azioni promesse», commenta Cosi riferendosi ai tre temi che intende mettere al centro del prossimo triennio: qualità, rapporto più saldo con la politica e attenzione agli agritur "fittizi".

«Il mondo agrituristico ci parla di numeri di crescita a due cifre negli ultimi dieci anni, sia come numero di strutture presenti sul territorio, sia come arrivi e presenze. Dobbiamo contare di più ed essere al centro di un progetto che guardi ad un turismo di qualità, vicino all'ambiente e alla vacanza attiva», commenta ancora Cosi. La rivendicazione arriva guardando alla politica, alla quale l'associazione chiede di sedersi ad un tavolo per ridiscutere ed aggiornare una legge che risale al 2001, almeno nei tratti principali.