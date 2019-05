Luigina Corradini la vittima del rogo di via Damiano Chiesa

TRENTO. Era molto nota in città Luigina Corradini, la donna di 91 anni rimasta vittima dell'incendio della sua abitazione in via Damiano Chiesa. Vedova di Sergio Maestri, cugino di Cesare, il celebre "ragno delle Dolomiti", aveva gestito con lui un centralissimo negozio per parrucchieri in via Garibaldi.

Il figlio è stato a lungo titolare dell'edicola di viale Verona, oggi gestita dalla nipote di Luigina.

L'incendio è partito dalla stanza dove dormiva la donna, all'ultimo piano dello stabile, per cause da chiarire. Per Luigina Corradini non c'è stato purtroppo nulla da fare. Gravi i danni anche al palazzo.