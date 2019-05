Legionella, 78enne muore al Santa Chiara, aperta un'inchiesta per omicidio colposo

TRENTO. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo dopo che un 78enne trentino, al quale durante una degenza al santa Chiara era stata diagnosticata la legionellosi, è deceduto per cause da chiarire.

Sono state sequestrate le cartelle cliniche, è stata disposta l’autopsia e sono stati messi i sigilli, per precauzione, anche alla stanza dove era ricoverato l’uomo negli ultimi giorni. Un lavoro investigativo che è stato affidato ai carabinieri del Nas.

Sono state le due figlie dell’uomo che, dopo il decesso del padre, controllando la cartella clinica hanno trovato l’indicazione della legionella e hanno contattato la Procura.

Ma che il decesso sia collegabile alla legionella non è al momento un dato acquisito e saranno necessarie una serie di verifiche per poter stabilire, se c’è un nesso causale. A coordinare le indagini dei Nas, il sostituto procuratore Licia Scagliarini.

Il 78enne è stata ricoverato al Santa Chiara l’8 maggio. Doveva essere sottoposto ad un intervento chirurgico per una patologia che nulla aveva a che fare con la legionellosi. C’era stato quindi il ricovero in diversi reparti, in base alle sue necessità. E' morto mercoledì e la causa del decesso è al momento non chiara.