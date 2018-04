Latte Trento, remunerazioni record ai soci: fino a 0,64 euro al litro

TRENTO. È di 49.035.237 euro, 3,5 milioni in più dell'anno precedente, il valore della produzione 2017 della Cooperativa Latte Trento. L'assemblea dei soci oggi ha approvato il miglior bilancio di sempre. L'utile netto è di 111.260 euro. Complessivamente sono stati lavorati 7.315.622 litri di latte. Il totale dei ricavi ha raggiunto il valore di 45.397.000 euro, che sommato al fatturato di Trevilatte, porta ad oltre 53 milioni di euro il fatturato aggregato.

Nel 2017 c'è stato il boom della panna e del burro, che hanno portato alle stelle il prezzo del latte liquidato ai soci: in media 0,58 euro al litro, con punte di 0,64. Il caseificio - è stato detto nel corso dell'assemblea - è pressoché ultimato e pienamente operativo anche per i formaggi. Entro l'anno sarà realizzato il nuovo spaccio con annesso bar bianco.

Il presidente Carlo Graziadei ha espresso soddisfazione «per un risultato storico che ci proietta molto lontano. Negli ultimi dieci anni abbiamo realizzato investimenti per 50 milioni di euro». Per il direttore Sergio Paoli «finalmente possiamo lavorare il latte in una struttura ottimamente organizzata e tecnologicamente all'avanguardia».