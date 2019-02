Influenza suina, cinquantenne trentino in rianimazione

TRENTO. L’ondata di influenza che ha colpito il Trentino a partire dal mese di gennaio non è particolarmente pesante, ma ci sono stati comunque cinque casi gravi.

Ora emerge che uno di questi casi, quello che riguarda un cinquantenne trentino, è dovuto al ceppo H1N1, quella che viene comunemente chiamata influenza suina. Nelle regioni vicine, ad esempio in Veneto, si sono registrati diversi casi di influenza suina, soprattutto in provincia di Treviso.

Il Trentino che ne è stato colpito è ancora ricoverato in rianimazione in seguito all’insorgenza di alcune complicanze. Questo tipo di influenza è particolarmente insidiosa per bambini e anziani. Ma il fatto che il ceppo sia ricompreso nel vaccino tranquillizza sulla potenziale diffusione della suina in Trentino.