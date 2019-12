Inaugurato il sottopasso del quartiere Albere a Trento

TRENTO. Un nuovo accesso per il quartiere delle Albere a Trento. Dopo i sottopassi di via Taramelli e del cimitero, che porta direttamente al Muse, oggi è stato inaugurato quello sotto la ferrovia del Brennero, a poche decine di metri dall'incrocio tra via Perini e via Giusti, nell'area delle ex aziende agrarie. Il che permetterà, una volta portati a termine tutti i lavori previsti in zona, anche di decongestionare dal traffico via Monte Baldo che nelle ore di punta è spesso intasata.

All'inaugurazione il sindaco in carica, Alessandro Andreatta, ed i due ex, Lorenzo Dellai e Alberto Pacher. La nuova strada sbocca di fronte alla nuova biblioteca universitaria, su Corso del Lavoro e della Scienza. Il progetto, redatto dal Servizio Opere di urbanizzazione primaria del Comune di Trento, ha avuto un costo complessivo di 4.157.912 euro. L'appalto è stato aggiudicato nel 2018 all'impresa Italbeton srl di Trento.