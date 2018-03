Il nuovo consigliere di parità è un uomo

TRENTO. Un uomo assume la carica di «Consigliere di Parità», figura che in Provincia di Trento promuove e controlla gli interventi in favore dell’occupazione femminile.

È il professor Emanuele Corn, giurista, che subentra all’avvocata Eleonora Stenico, dopo esserne stato per diversi anni il vice.

Conquista questo incarico dopo regolare concorso e mette in chiaro da subito i suoi propositi: «Il fatto che io sia uomo mi spinge ad impegnarmi ancora di più: è il nostro maschilismo a rendere difficile per le donne accedere agli incarichi di responsabilità per cui sono preparate».