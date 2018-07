I vigili urbani inseguono tre presunti spacciatori in bici. E recuperano un panetto di hashish

TRENTO. Inseguimento rocambolesco martedì da parte della polizia locale del corpo di Trento - Monte Bondone.

Una pattuglia in moto della polizia locale, in servizio presso il parco di Piazza Dante, ha cercato di fermare per un controllo tre nord africani che, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga in bicicletta in direzione della stazione.

I tre, abbandonate le bici, sono scappati attraversando i binari in direzione di corso Buonarroti, dove hanno fatto perdere le loro tracce. Nella fuga, però, uno dei tre uomini ha gettato un panetto di hashish del peso di oltre 50 grammi, che è stata recuperata e sottoposta a sequestro.