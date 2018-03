Furiosa lite tra vicine nel pianerottolo di casa, mamma e figlia di 7 anni all'ospedale

TRENTO. Furiosa lite tra vicine di casa ieri mattina in una abitazione di Trento nord. Secondo quanto si è inizialmente appreso due donne sarebbero venute alle mani sul pianerottolo di casa. La dinamica dell’accaduto è oggetto di indagine da parte della polizia. L’allarme poco dopo le 13. Sul posto l’ambulanza e le forze dell’ordine. Soccorse una donna di 39 anni e la figlia di 7.

Pare che madre e figlia fossero all’esterno del proprio appartamento quando, per cause in via di accertamento, tra la madre ed una vicina, entrambe di origini straniera, sarebbe nata una furiosa lite. In un primo momento si parlava di calci sferrati ai danni della madre di 39 anni; una colluttazione sul pianerottolo di cui sarebbe stata vittima anche la piccina, strattonata. La bambina avrebbe sbattuto anche la testa. Gli accertamenti in pronto soccorso hanno evidenziato piccoli traumi ma, fortunatamente, le due, madre e figlia, sono state poco dopo dimesse. La ricostruzione dei fatti però resta al vaglio delle forze dell’ordine. (f.q)