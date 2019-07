Fugatti in piazza: "Grandi carnivori troppi e pericolosi"

TRENTO. Nella marcia di protesta a Trento, spicca la presenza del governatore Fugatti, il quale ha voluto dimostrare sostegno e solidarietà all'iniziativa lanciata da Coldiretti.

"Questa gente vuole continuare a fare l'agricoltore di montagna - afferma il presidente della Provincia -. Per fare questo bisogna avere le giuste condizioni; oggi in Trentino la presenza dei grandi carnivori sta mettendo in discussione questa attività, perché ci sono soggetti pericolosi, come il caso di M49, e perché in termini di numeri ne abbiamo eccessivo. Se vogliamo mantenere le nostre caratteristiche, il tema dei grandi carnivori va gestito con oculatezza e spero che anche al Ministero ci possano essere aperture in tal senso. Questa gente deve poter lavorare serenamente e in questo momento ciò non è possibile".