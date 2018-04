Fuga di gas in via Buccella, evacuate alcune persone

TRENTO. Una fuga di gas si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 aprile, in via Buccella. E' intervenuta una squadra specializzata dei vigili del fuoco di Trento per le verifiche del caso. Sono state evacuate per precauzione alcune persone residenti nelle palazzine del circondario.

Sembra che la causa sia stata una perdita da un tubo stradale. Disagi per i veicoli in transito nella zona.