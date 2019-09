Friday for Future: venerdì il corteo che attraverserà il centro

TRENTO. Il corteo ambientalista di Fridays For Future Trento, in programma venerdì 27 settembre, attraverserà il centro storico.

In mattinata il gruppo organizzatore aveva accusato la questura di avergli "negato di passare per il centro storico", ma nel pomeriggio il questore Garramone ha inviato una smentita, "garantendo l’effettuazione della manifestazione, così come da preavviso degli organizzatori, e adottando ogni misura atta a garantire la assoluta regolarità e tranquillità della manifestazione stessa".

Fridays for Future ha poi precisato il percorso del corteo: "La partenza è alle 9.00 da Via Verdi. Queste le tappe principali: via Verdi, piazza Duomo, piazza Cesare Battisti, piazza Duomo (ritorno e fine del percorso)".