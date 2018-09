Festivolare, a Trento show e voli per tutti 

TRENTO. Arrivato alla quarta edizione ed intenzionato a superare il successo degli anni precedenti, raggiungendo il traguardo dei diecimila ingressi, Festivolare è stato anche quest'anno un grande successo all’aeroporto Caproni.

















































































































































































Festivolare, il brivido del volo conquista Trento E' stata un'altra edizione di gran successo quella di Festivolare, il festival dell'aria andato in scena all'aeroporto Caproni di Trento. Piccoli e grandi hanno potuto cimentarsi con giochi, percorsi e veri e propri voli in quota assaporando il brivido di vedere Trento dall'alto (foto Agenzia Panato)

Tantissimi i velivoli in campo con la possibilità nei giorni scorsi di volo insieme ai campioni mondiali acrobatici, piloti nazionali e locali, con voli in formazione, voli con mongolfiera vincolata, in elicottero e seminari di fotografia con la famiglia Zorzini, dedicati al mondo dell’aviazione.



Tanti gli appuntamenti di successo, come lo show del campione Luca Bertosso e quello con il comandante Francesco Volpi, alla vigilia del suo compleanno di 104 anni.