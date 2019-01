Droga, controlli della polizia in piazza Dante, un arresto

TRENTO. Un giovane nigeriano è stato arrestato dalla polizia in piazza Dante, a Trento, sorpreso mentre stava cercando di disfarsi di un involucro contenente circa 60 grammi di marijuana.

Addosso gli agenti gli hanno trovato 150 euro, presunto provento di spaccio. Il nigeriano, proveniente dal Veneto, presente a Trento da soli cinque giorni, presumibilmente in attesa di eventuali tossicodipendenti, è stato tratto in arresto e condotto in questura.