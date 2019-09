Doveva scontare sette anni, arrestato dalla polizia a Trento

TRENTO. Arrestato dalla polizia di Trento un algerino di 44 anni che doveva scontare una pena di sette anni di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, furto aggravato, porto di armi e rapina aggravata, inflitta dal Tribunale di Bolzano per fatti avvenuti tra Bolzano e Merano tra il 2015 e il 2017.

L'uomo, che si trovava a Trento per incontrare dei suoi conoscenti, ha incrociato, casualmente, un agente in servizio alla squadra volante di Bolzano, il quale lo ha immediatamente riconosciuto. L'agente si è immediatamente è messo in contatto con la squadra mobile di Trento, già presente in zona, che dopo poche minuti ha rintracciato l'uomo mentre comminava nelle vie del centro. Condotto in questura, l'uomo è stato quindi identificato tramite l'Afis, sistema che valorizza le impronte digitali delle persone già identificate dalle forze dell'ordine.