Distraggono l’anziana per derubarla 

TRENTO. Hanno rubato nella casa dell’anziana (ha 86 anni) senza che lei si accorgesse di nulla. In pieno pomeriggio, in mezzo alle case. E si sono anche fatti aprire la porta dalla padrona di casa che è stata intrattenuta da due persone, che le chiedevano aiuto perché dovevano trovare una donna ma non sapevano bene dove vivesse. Chiedevano informazioni all’anziana, una domanda dietro l’altra ma solo per distrarla. Due complici, infatti, erano riusciti ad entrare nell’appartamento e fare razzia dei gioielli. E poi, a colpo finito, «arrivederci e grazie». Il quartetto era riuscito a fare un bel bottino, ma la loro giornata è finita in cella.

Sì perché grazie alla preziose informazioni fornite dalla figlia che, dalla casa dall’altra parte della casa si era accorta di strani movimenti, i carabinieri sono riusciti ad arrestare per furto due persone a pochi minuti di distanza dal colpo. Altre due ragazze, entrambe minorenni, sono state invece denunciate. Ma facciamo un passo indietro per ricostruire quello che è successo. Lunedì pomeriggio alla centrale operativa dell’Arma arriva una telefonata da Lavis.

A chiamare una donna che vuole denunciare il furto appena subito dalla madre. I ladri - spiega - erano riusciti ad introdursi nell’appartamento senza che la vittima si accorgesse di nulla, ma lei, insospettita da quello che aveva visto dalla finestra, era riuscita a memorizzare alcuni tratti del viso dei fuggitivi. E soprattutto, il numero della targa della macchina usata per scappare. Dati importanti per i militari che si sono messi alla caccia del gruppo. Che è stato trovato nel giro di pochi minuti.

Ad individuare la vettura è stata una pattuglia dei carabinieri di Mattarello che l’hanno intercettata ferma in un parcheggio nella zona del parco Santa Chiara, vicino ad un negozio di compro oro. Nella vettura due persone, nel negozio altre due, tutti nomadi. Fermati, i gioielli sono passati nelle mani dei carabinieri e quindi della legittima proprietaria e mentre le due ragazze sono state denunciate, un 20enne e un 28enne sono stati arrestati. Ieri, con il loro avvocato Giuliano Valer, si sono presentati davanti al giudice e si sono scusati per quello che hanno fatto, «giustificando» il furto con la loro condizioni di indigenza. La direttissima è stata posticipata e i due si sono detti pronti a risarcire la donna.