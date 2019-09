Banda del bancomat: colpo a Cortina sulla strada del Vino

Bolzano. Torna a colpire la banda del bancomat. Alle 2.30 di questa mattina (domenica primo settembre), a Cortina sulla Strada del vino è stato fatto saltare in aria lo sportello bancomat della filiale della Cassa Rurale Raiffeisen di Salorno.

Filma col telefonino il colpo della banda del bancomat La banda del bancomat che ha fatto saltare lo sportello bancomat della Cassa rurale a Cortina sulla strada del vino (Bolzano), è stata ripresa da un testimone col telefonino. LEGGI L'ARTICOLO

C'è un testimone che avrebbe visto scappare una golf nera con tre persone a bordo. Il bottino sarebbe ingente. (Foto Dlife)