A Trento la festa del Capodanno cinese con la danza del Drago e del Leone

TRENTO. Il Capodanno cinese sarà festeggiato anche nelle strade di Trento. L'evento avrà luogo in piazza Dante nel pomeriggio del 15 febbraio su iniziativa del Centro studi Martino Martini nell'ambito del progetto «Orizzonti d'Oriente».

Gode del patrocinio del Comune e tramite il competente assessorato alla cultura, turismo e politiche giovanili, e della collaborazione di alcune associazioni e scuole cittadine.

In particolare l'evento si riferisce alla realizzazione della danza del Drago e del Leone che viene presentato per la prima volta a Trento, benché già realizzato in altre città italiane, che si prefissa di celebrare l'inizio dell'anno lunare cinese.

L’anno nuovo cinese inizia in concomitanza con la prima luna nuova dell'anno e nel calendario gregoriano, tale giorno può cadere tra il 21 gennaio e il 19 febbraio. È una delle maggiori feste tradizionali della Cina dura 15 giorni e viene festeggiata con grande solennità non solo in Cina ma in tutte le comunità cinesi del mondo, con danze (è famosissima la danza del Drago), maschere tradizionali, banchetti e scambi di doni.

La festa vera e propria inizia dalla sera della vigilia, con un banchetto, e termina la sera del quindicesimo giorno con la festa delle lanterne e si usa adornare le case e le strade con oggetti e ninnoli caratteristici. I rituali possano variare anche significativamente da regione a regione con appuntamenti specifici da osservare giorno per giorno.