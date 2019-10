Trento, la Municipale ferma nove camion: 5.600 euro di contravvenzioni

TRENTO. Nove camion controllati e 12 sanzioni elevate per un totale di 5.600 euro: questo il consuntivo dei controlli nell'ambito del trasporto nazionale e internazionale di merci su gomma condotti giovedì scorso a Trento, in via Innsbruck, dal Nucleo autotrasporto della Polizia locale assieme a personale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

«L'attività - sottolinea la Polizia locale - ha la duplice finalità di migliorare la sicurezza in ambito stradale nell'ambito delle principali arterie del capoluogo e di reprimere la concorrenza sleale di quei vettori che, non rispettando le regole, finiscono con anteporsi agli autotrasportatori in regola della nostra provincia».