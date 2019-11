Trento, l'Enpa a Comune e Provincia: accogliere anche i senzatetto accompagnati da animali

TRENTO. L'Enpa (Ente nazionale protezione animali) si rivolge al Comune di Trento e al Servizio politiche sociali della Provincia per chiedere che dei posti letto siano destinati all'accoglienza di persone senza una casa accompagnate dai propri animali.

«Poiché l'abbandono di animali domestici è un reato previsto e punito dal codice penale - si legge in una nota - è evidente che le istituzioni, qualora vietassero l'accesso ai rifugi per senza tetto a chi sia accompagnato da animali, dovrebbero farsi carico di questi ultimi, affrontando quindi sia le difficoltà nel reperire il luogo in cui ricoverarli (mentre sono presenti in Trentino dei canili, non esistono similari strutture pubbliche per ospitare gatti ed altri animali d'affezione), nonché le ulteriori spese per cure e sostentamento».