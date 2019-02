Trento, incidente davanti al castello del Buonconsiglio, ferito un motociclista

TRENTO. Una persona è rimasta ferita poco prima delle 14 in un incidente stradale che si è verificato in via Bernardo Clesio, davanti al castello del Buonconsiglio. Si tratterebbe di un 44enne caduto mentre viaggiava in sella al suo scooter.

Sul posto un'auto della polizia locale e l'ambulanza, che ha trasportato l'uomo al pronto soccorso del Santa Chiara. Il motociclista ha riportato traumi non gravi.