Trento, eroina in auto e nascosta nel forno: due coniugi nei guai alla vigilia di Natale

TRENTO. Vigilia di Natale di intenso lavoro per i carabinieri di Trento. I militari della Sezione Radiomobile di Trento hanno arrestato per spaccio di stupefacenti W.B.S., 32enne tunisino, pregiudicato per reati specifici, che -controllato insieme alla moglie 31enne italiana - mentre percorreva via Milano a bordo della sua Peugeot 206, ha insospettito i militari, che hanno perquisito autovettura e occupanti, trovando 200 grammi di eroina, occultati sotto i sedili.

La perquisizione all’abitazione della coppia ha consentito il sequestro di ulteriori 200 grammi di eroina, nascosti nel forno della cucina, oltre a una consistente somma di denaro, provento dello spaccio. L’ingente rinvenimento ha comportato per l'uomo una denuncia per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, con l’immediato arresto e il trasferimento nel carcere di Spini, mentre la donna è stata denunciata, in concorso e in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Trento. Sul mercato dello spaccio di Natale, è stata scongiurata l’immissione di oltre 700 dosi di droga, per circa 15mila euro di valore.

Contestualmente, durante un servizio antidroga, i carabinieri della Compagnia di Trento hanno denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti H.A., 26enne algerino senza fissa dimora, con precedenti specifici, che - controllato dai militari nel quartiere Portela - aveva nascosto sotto i vestiti, 3 grammi di cocaina, suddivisi in dosi e 85 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio, che sono stati sequestrati.

Tra gli altri episodi quello di una 79enne di Lavis, che la mattina del 23 aveva subito il furto del portafogli, all’interno di un supermercato. I carabinieri della locale Stazione, sulla base della denuncia dell’anziana e grazie all’accurata descrizione, fornita dalla donna, hanno identificato la borseggiatrice, N.P., 29enne italiana, che aveva raggirato la vittima, mentre si intratteneva all’interno del negozio e quando i carabinieri le hanno mostrato le foto di alcune pregiudicate specifiche, l’ha riconosciuta senza ombra di dubbio. La borseggiatrice è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Trento e risponderà di furto aggravato.

Per l’attività di contrasto ai furti durante il periodo di Natale, i carabinieri di Trento con la Sezione Radiomobile hanno sorpreso un uomo, intento a rubare all’interno di una Ford Fiesta, parcheggiata in via Sabbionare, alla quale aveva rotto un finestrino, con una pietra. L’uomo, identificato in S.B., 21enne censurato, libanese, è stato bloccato dai militari e risponderà di tentato furto aggravato, mentre la Stazione Carabinieri di Trento ha arrestato per furto aggravato J.C., 31enne croata, senza fissa dimora, con precedenti specifici, che insieme a due complici aveva trafugato gioielli da un appartamento di via Medici, per una consistente cifra di denaro; due donne sono riuscite a dileguarsi, mentre la terza è stata bloccata dai militari.

L’esito positivo è dovuto ad un vicino, che ha dato l’allarme, consentendo ai militari di assicurare la malvivente alla giustizia. Comunque proseguono le indagini per identificare le due complici e recuperare la refurtiva, così come i servizi di prevenzione nell’arco delle 24 ore.