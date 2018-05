Trento Doc e montagne, il Trentino alla conquista di New York

NEW YORK. La montagna d'inverno e d'estate, il Trento Doc e un testimonial d'eccezione come il campione olimpionico di sci Bode Miller.

Sono le carte che si gioca il Trentino per affermarsi sulla piazza newyorkese e conquistare il cuore degli americani.

Ad un evento organizzato a New York dove ha partecipato una delegazione della Provincia Autonoma del Trentino e diversi produttori di vino insieme a giornalisti e operatori del settore americani, il Trentino ha mostrato le proprie bellezze paesaggistiche, culturali e culinarie.

Poi l'asso nella manica Bode Miller che in un video ha spiegato perchè ama così tanto le montagne del Trentino. «Forse questa è la vista più bella che abbia mai visto» - ha commentato.

La decisone di varcare l'oceano arriva dopo aver consolidato un mercato in Europa fatto principalmente da turisti tedeschi, polacchi, russi, inglesi. «Pensiamo che a New York ci sia spazio per promuovere il territorio del Trentino - ha detto all'ANSA Maurizio Rossini, ceo di Trentino marketing, l'agenzia che si occupa della promozione turistica del territorio - gli americani amano l'Italia e la nostra è una regione ancora poco conosciuta» . «Bode - continua Rossini - voleva una base europea per allenarsi e dopo aver scoperto le nostre montagne (la nazionale americana si allena ad Andalo, ndr) si è appassionato ed ha comunicato a vederci con la famiglia in vacanza, sia d'estate che d'inverno».

Per i mesi prossimi il Trentino ha in calendario diverse attività con agenzie Pr e soprattutto punterà ad una campagna che sfrutta le piattaforme digitali. «Per quanto riguarda il Trento Doc - spiega ancora Rossini - si tratta di un prodotto che ha tutte le caratteristiche per piacere per le sue similitudini con lo champagne, 'ad eccezione che le bollicine sono italianè, anche il metodo di produzione è lo stesso». La produzione di Trento Doc è stata di circa otto milioni di bottiglie vendute mentre nel 2017 sono state nove. «È un mercato in aumento quindi» - ha concluso Rossini.