Tre italiani sorpresi con 62 chili di porcini in Tirolo: multa di mille euro

INNSBRUCK. In Tirolo sono stati colti in flagrante tre italiani che si erano appropriati di ben 62 kg di funghi porcini. Lo dice la Polizia tirolese sul proprio sito Facebook.

Stando alle regolamentazioni in materia in Tirolo si possono raccogliere funghi fino ad un massimo di 2 kg a testa al giorno. Pertanto i funghi sono stati sequestrati e portati nelle case di riposo per anziani di Unterperfuss e Völs.

Un passante aveva notato i tre italiani con la macchina colma di funghi e aveva informato la polizia che ha prontamente provveduto al controllo.

I tre italiani dovranno pagare una multa salata. In Val Venosta ieri quattro turisti provenienti dalla provincia di Brescia erano stati trovati in possesso di 33 kg di funghi. Dovranno pagare una multa di 1.000 euro.