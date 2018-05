Trasporti, Fercam apre una filiale a Berlino

BOLZANO. L'azienda di trasporti e logistica altoatesina Fercam rafforza la propria presenza in Germania con una nuova filiale a Berlino. Da aprile sono presenti a Berlino in una propria struttura tre collaboratori di Fercam che seguiranno direttamente trasporti e assistenza dei clienti in loco. Salgono dunque a 4 le filiali dell'operatore altoatesino in Germania, dove già è presente con proprie strutture ad Amburgo, Colonia e Monaco di Baviera.

Con l'apertura della nuova filiale, Fercam «conferma l'importanza della propria presenza diretta in un territorio, quello di Berlino, con un mercato in costante crescita». «La nostra filosofia aziendale ci vuole sempre possibilmente vicini ai nostri clienti per potere immediatamente attivarci , anche in caso di esigenze "dell'ultimo minuto". Questo aumenta la fidelizzazione oltre ad essere di grande vantaggio per la qualità dei nostri servizi», afferma Hansjörg Faller, Responsabile Freight Management Ftl (Full Truck Load).

Fercam Berlino seguirà direttamente tutti i trasporti da quest'area verso i paesi dell'Est europeo e il Benelux oltre ai trasporti sul territorio nazionale in Germania.