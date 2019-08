Tragedia a passo Madriccio, muore dopo una caduta di 200 metri

BOLZANO. Una cittadina della repubblica ceca di 64 anni, Marta Dudova, è morta nel primo pomeriggio a seguito di un incidente nel gruppo dell'Ortles.

Stando alle prime informazioni la donna in compagnia del marito era salita in quota con la funivia da Solda. Alla stazione intermedia si erano incamminati per il passo Madriccio per poi percorrere una via in quota. Ad un certo punto la donna è scivolata su un nevaio, ha perso i sensi e quindi è scivolata a valle, procurandosi un fortissimo trauma cranico. La donna è morta sul colpo.

Sono intervenuti il Soccorso Alpino di Martello, l'elisoccorso Pelikan 1, i carabinieri e l'assistenza spirituale.