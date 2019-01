Tragedia a Corvara, turista russo cade dal balcone e muore

BOLZANO. Terza tragedia in Alto Adige nel giro di poche ore. Dopo i morti in montagna di questa mattina, a causa di due distinte valanghe, nel pomeriggio si è registrato un altro decesso per cause tragiche, precisamente a Corvara.

Un turista russo del 1977 è caduto dal balcone della sua stanza dell'Hotel Greif, perdendo la vita. Da quanto si apprende l'uomo si trovava in vacanza in Val Badia assieme alla famiglia e domani, 20 gennaio, avrebbe compiuto 42 anni.

I soccorritori, intervenuti sul posto con l'elicottero Pelikan 2, sono riusciti in un primo momento a rianimare l'uomo, che però successivamente è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate.