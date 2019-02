Torre panoramica a Bolzano: sopralluogo in tre siti

BOLZANO. Sono sostanzialmente tre i siti sui quasi si sta lavorando in Municipio, per installarvi la “City Skyliner”, proposta al Comune dalla società germanica “Skyliner”: uno è piazza Municipio, l’altro piazza Walther - inizialmente scartata - perché sotto c’è il garage; il terzo è l’area delle feste sui prati del Talvera.

«Serve uno spazio abbastanza grande - spiega il sindaco Caramaschi -, una sorta di quadrato 27 metri per 27. Ma siamo sempre più decisi a portare la torre panoramica a Bolzano, per la primavera».

L’attrazione, che è già stata installata con successo in diverse città - Dresda, Stoccolma, Vienna, Hannover, Bruxelles - è costituita da una torre alta un’ottantina di metri sulla quale sale una piattaforma che si ferma una decina di metri più in basso. Si potrà salire, pagando un ticket accessibile a tutti, per godere il panorama di Bolzano dall’alto, ma si potrà fermarsi anche per sorseggiare un caffé o cenare. L’operazione per il Comune dovrebbe essere a costo zero, o quasi. In quanto le spese sarebbero coperte dal prezzo del biglietto. Il problema, a questo punto, è “solo” quello di individuare la location giusta. Cosa per altro non facile, perché deve essere centrale, avere determinate dimensioni e caratteristiche, per garantire in particolare la sicurezza. Ricordiamo che già a Natale l’Azienda di soggiorno aveva tentato di portare nei giardini della Stazione una giostra panoramica alta 30 metri, ma alla fine non se n’era fatto nulla perché i tecnici comunali non avevano dato il via libera.