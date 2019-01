Terrorizzata dal fuoco, anziana muore 

BADIA. Un’anziana donna di La Villa è morta stroncata da un infarto che l’ha colpita dopo lo spavento riportato per aver visto andare a fuoco la baita deposito che si trovava a ridosso della sua abitazione nei pressi dell’hotel Dolomiti, lungo la strada che dalla frazione di Badia porta a Corvara.



A nulla sono valsi i tentativi di soccorso prestati dal personale della Croce Bianca e dal medico di urgenza prontamente accorsi. La donna, O.R. le iniziali, 89 anni, era già morta quando i sanitari sono arrivati sul posto, pronti ad eseguire le manovre di rianimazione.



L’allarme per il rogo è stato ricevuto dai vigili del fuoco volontari di La Villa dopo le 19.30 di venerdì. Qualcuno fra i residenti nelle vicinanze ha segnalato che fiamme di notevoli dimensioni avevano avvolto la piccola baita in legno che si trovava poco sopra la strada statale.



A quanto pare, anche il figlio dell’anziana donna è intervenuto richiamato dai bagliori dell’incendio e ha cercato di fare il possibile per contenere le fiamme e salvare il salvabile fra gli oggetti conservati all’interno della costruzione e nelle immediate vicinanze.



Circa venti pompieri di La Villa, al comando di Armin Bernardi, si sono portati in zona ed in breve tempo hanno avuto ragione delle fiamme che avevano trovato facile esca nella struttura in legno della piccola costruzione e nella quantità di legname che era accatastato a ridosso e contro le pareti.



Terminato il lavoro di spegnimento delle fiamme, i vigili del fuoco hanno fatto un controllo precauzionale nei pressi e all’interno del vicino appartamento che era stato lambito dalle fiamme. Qui hanno trovato l’anziana pensionata che era ormai priva di sensi. Non è chiaro dove si trovasse la donna al momento dell’inizio delle fiamme e se sia stata eventualmente lei, forse al lavoro con una stufa, a far partire inavvertitamente il rogo con una manovra sbagliata.



Vista la donna riversa a terra, i vigli del fuoco hanno chiesto l’immediato intervento della Croce Bianca e del medico d’urgenza che sono arrivati dopo pochi minuti, ma non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’anziana donna sopravvenuto per un infarto causato, molto probabilmente, dallo spavento per l’incendio accaduto nella vicinissima baita con le fiamme che minacciavano di estendersi all’abitazione della donna.



Sul posto si sono portati anche i carabinieri di Badia per gli accertamenti previsti dalla legge. Sono state escluse possibili responsabilità di terzi alla base dell’incendio che s’è sviluppato nella baita, una piccola costruzione utilizzata come deposito, rimessa, in particolare per la custodia della legna. Il decesso della anziana donna ha destato profonda impressione a La Villa dove la signora era molto conosciuta.