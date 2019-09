Terribile schianto in galleria: un morto

BRESSANONE. E' di un morto e tre feriti, tra cui una donna grave, il bilancio di un terribile scontro frontale nella galleria della tangenziale tra Varna e Bressanone.

L'incidente si è verificato poco dopo le ore 19 e, stando alle prime informazioni, le due auto si sono scontrate frontalmente e l'impatto è stato fortissimo.

Sul posto sono subito giunti le ambulanze per i soccorsi e i mezzi dei vigili del fuoco per cercare di estrarre le persone dalle auto. Per uno dei viaggiatori, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Saranno ora gli uomini della polizia stradale a cercare di fare luce sulla dinamica dello schianto.