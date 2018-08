Terremoto, il 6 agosto si inaugura lo studentato Unicam

CAMERINO (MACERATA). #ilfuturononcrolla è l'hashtag lanciato dall'Università di Camerino poche ore dopo gli eventi sismici del 26 ottobre 2016 che hanno devastato il Centro Italia: un segnale fortemente voluto dall'Ateneo, simbolo di speranza, di rinascita ma anche un progetto concreto per la ripartenza realizzato che Unicam, a cui hanno aderito associazioni, imprenditori, istituzioni, singoli cittadini, studenti. Tra coloro che hanno voluto mostrare la vicinanza non solo a Unicam ma a tutto il territorio ci sono le Province Autonome di Trento e Bolzano e il land del Tirolo, che hanno donato il nuovo studentato nei pressi del campus universitario, che sarà inaugurato il 6 agosto.

«Siamo immensamente grati al presidente della Provincia di Trento, Ugo Rossi, e ai presidenti della Provincia di Bolzano e del Land del Tirolo, che ci hanno donato questi edifici. Lo studentato rappresenta un sogno diventato realtà» dice il rettore Claudio Pettinari.

«L'impegno che ci siamo assunti - osserva il presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi - assieme alla Provincia autonoma di Bolzano, che come noi ha stanziato per quest'opera oltre 4,5 milioni di euro, e al Land austriaco del Tirolo (333 mila euro) è coerente con la scelta che abbiamo fatto da tempo di investire nel capitale umano e nella conoscenza, come motori di sviluppo».

Il nuovo studentato ospiterà 456 studenti: 20 edifici, ognuno dei quali ospita 23 studenti ed è diviso in quattro appartamenti. Ogni edificio ha una stanza per studenti disabili. Il costo del progetto è stato di 9,4 milioni di euro. I lavori per l'area sono iniziati nel giugno 2017. Le unità stanno portando a termine un percorso di certificazione congiunta «ARCA» e «CasaClima Nature». Alla cerimonia prenderanno parte il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Salvatore Giuliano, il presidente della Provincia autonoma di Trento Rossi, il commissario straordinario alla ricostruzione Paola De Micheli, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui.