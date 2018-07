Terremotati, dalla provincia di Trento un prefabbricato al Comune di Visso

TRENTO. L'assessore alla Protezione civile della Provincia autonoma di Trento, Tiziano Mellarini, assieme ad alcuni tecnici del dipartimento, ha consegnato una struttura prefabbricata di circa 100 metri quadrati a Visso, comune in provincia di Macerata colpito dal terremoto di due anni fa. In precedenza la struttura polifunzionale era stata utilizzata come asilo anche in un altro comune terremotato, Novi Modenese.

Il Comune di Visso ha predisposto la platea e i sottoservizi dove la struttura, di proprietà di Patrimonio del Trentino spa, è stata ora collocata e affidata in comodato gratuito all'amministrazione comunale. Si tratta di una struttura prefabbricata modulare, componibile, costituita da sei container e relativi moduli di servizio, dotati di servizi igienici e impianto di riscaldamento e climatizzazione. Sarà utilizzata come centro polifunzionale per attività sociali e ricreative per bambini e anziani.

Alla cerimonia hanno preso parte le autorità locali, con il vicesindaco di Visso, Gian Luigi Spiganti, che ha ringraziato il Trentino per il suo impegno e la sua generosità. La benedizione della struttura è stata effettuata dal parroco di Visso, don Gilberto Spurio. La Provincia autonoma di Trento, anche nel corso del 2017, ha mantenuto e anzi rafforzato i contatti con molte amministrazioni comunali del centro Italia coinvolte nelle operazioni di soccorso successive al sisma dell'ottobre 2016.