Susanna Camusso a Bolzano, bene la lotta all'evasione del nuovo governo

BOLZANO. «La lotta all'evasione fiscale, annunciata dal nuovo governo, rappresenta un vero rovesciamento rispetto al passato. Arriviamo da anni, compreso l'ultimo governo, di condoni, che davano l'idea che l'evasione non fosse un problema, di poterlo in qualche modo addirittura accompagnare».

Lo ha detto l'ex segretaria della Cgil-Agb Susanna Camusso, intervenendo a Bolzano a un convengo sulla globalizzazione. Camusso, che ora è responsabile Cgil per le politiche internazionali, ha salutato «la scelta di intervenire seriamente sull'evasione attraverso la tracciabilità, cercando una trasparenza che non c'era. Non sono solo scelte in contrasto all'evasione ma anche di migliore utilizzo delle risorse, perché i contanti comportano costi che vanno a beneficio delle attività finanziarie e non delle persone», ha concluso.