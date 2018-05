Spaccio, il questore chiude due discoteche per 30 giorni

BOLZANO. Il Questore di Bolzano, Giuseppe Racca, ha disposto la chiusura per trenta giorni delle discoteche Juwel e Baila di Appiano, a seguito, in particolare, dell’ultimo intervento della Compagnia dei Carabinieri di Bolzano, che ha permesso di appurare una fiorente attività di spaccio in entrambi i locali.

Presso la discoteca Baila è stato sequestrato un ingente e variegato quantitativo di sostanze, occultate in vari anfratti dell’arredamento all’interno del locale, nonché un'ingente somma di denaro frutto dell’attività illecita di spaccio al dettaglio.

Anche presso la discoteca Juwel, i Carabinieri hanno accertato che vi era una attività di spaccio, documentata dal rinvenimento di sostanze stupefacenti occultate, nonché hanno constatato il superamento della capienza del numero delle persone presenti, che risultava essere di 849, nonostante il locale fosse agibile per un massimo di 550.

La sospensione dell’autorizzazione a condurre l’esercizio pubblico in oggetto è risultata, scrive in una nota la Questura, necessaria, in maniera particolare perché gli avventori delle due discoteche risultano in buona parte da minorenni.